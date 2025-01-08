بعد احتجاج عشرات الآلاف.. بريطانيا تسعى لتحسين العلاقة مع المزارعين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حكومة حزب العمال فى بريطانيا تأمل أن تتمكن "الصفقة الجديدة للمزارعين" من إعادة ضبط العلاقة مع الصناعة. واحتج عشرات الآلاف من المزارعين، بعد إجراء تغييرات مثيرة للجدل على ضريبة الميراث الزراعي ونظام الدعم المستمد من الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر أكسفورد للزراعة يوم الخميس، سيعلن ستيف ريد، وزير البيئة عن "صفقة جديدة للمزارعين". وفهمت صحيفة الجارديان أن هذه الصفقة ستركز على "جعل الأعمال الزراعية أكثر ربحية واستدامة".

ويقول ريد إنه يأمل فى ضمان حصول المزارعين على أجر أكثر عدالة مقابل منتجاتهم، مما يجعلهم أقل اعتمادًا على الإعانات. بينما كانت المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى، كان المزارعون يتقاضون سعرًا ثابتًا لكل فدان يزرعونه بموجب السياسة الزراعية المشتركة، والتى صُممت لإبقاء المزارعين على الأرض والحفاظ على أسعار الغذاء المنخفضة.

وأعادت الحكومة الإنجليزية تصميم هذه المخططات وتتخلص تدريجياً من معدلات الدفع الثابتة هذه لصالح دفع المزارعين لاستعادة وحماية الطبيعة. والحكومات اللامركزية لديها مخططات دعم خاصة بها. وتبلغ مخصصات المدفوعات الزراعية الحالية لإنجلترا 5 مليارات جنيه إسترليني على مدى عامين، على الرغم من أن الميزانية الأخيرة قالت إن مخططات الزراعة سيتم مراجعتها من 2025-2026.

وجدت الأبحاث أن المزارعين يحصلون على 1 بنس فقط مقابل كل رغيف خبز أو قطعة جبن تباع. ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أنه سيكون من الصعب حل هذه المشكلة دون التسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أو استخدام تشريعات حكومية غير مسبوقة للتدخل في سلاسل التوريد وممارسات الأعمال التجارية في السوبر ماركت. ويزعم البعض أن المستهلكين في المملكة المتحدة يدفعون القليل جدًا مقابل الغذاء؛ الولايات المتحدة وسنغافورة وأيرلندا هي الدول الوحيدة التي ينفق فيها المستهلكون أقل من دخلهم على الغذاء مقارنة بالمملكة المتحدة.

وتسبب الدخل المنخفض الذي يحققه العديد من المزارعين في حدوث مشاكل مع خطط الحكومة للقضاء على التهرب من ضريبة الميراث. اعتبارًا من عام 2026، ولأول مرة منذ عقود، سيتعين على المزارع التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني دفع معدل ضريبة ميراث بنسبة 20%، مع توزيع المدفوعات على مدى 10 سنوات. ومع ذلك، نظرًا لأن المزارع تحقق في المتوسط عائدًا سنويًا بنسبة 0.5% فقط على قيمة أراضيها ومواشيها وآلاتها، فإن هذه المدفوعات قد تمحو الدخل بالكامل للعديد من المزارع، وفقًا لتحليل أجراه الاتحاد الوطني للمزارعين.

وجد استطلاع أجرته شركة الخضروات العضوية ريفرفورد أن 64% من مزارعي الفاكهة والخضروات البريطانيين أفادوا في عام 2024 أن مزارعهم معرضة لمخاطر مالية، ارتفاعًا من 49% في عام 2023.

على الرغم من الغضب بشأن التغييرات الضريبية، فهمت صحيفة الجارديان أن ريد لن يعلن عن أى تغييرات على السياسة، وسيركز بدلاً من ذلك على كيفية جعل المزارع أكثر ربحية على المدى الطويل.