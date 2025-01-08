اليوم السابع
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المديريات التعليمية تجهز لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول وأرقام الجلوس

الأربعاء، 08 يناير 2025 06:00 ص
المديريات التعليمية تجهز لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول وأرقام الجلوس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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انتهت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس من تجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تمهيدا لتقييم الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية بداية من الأسبوع المقبل، كما أعلنت المدارس أرقام جلوس الطلاب وتجهيز الأسئلة وطباعتها وتظريفها، كما تم تكليف رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين استعدادا للمراقبة على الطلاب داخل اللجان.

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات تعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

- الحضور بالزى المدرسي ومنع إرتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعاً للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد.
- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

-ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول في الامتحان وعدم الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

- الالتزام بإتباع التعليمات من المعلمين والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة الدقيقة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الإلتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان حرصًا على ضبط اللجان وكتابة بيانات الطالبة بمنتهى الدقة وفى المكان المخصص لذلك فقط .
- التأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب ومغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان الامتحانات مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الإمتحانات لأى سبب من الأسباب.


وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

 

 







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