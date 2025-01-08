المبعوث الأممى إلى سوريا: يجب على إسرائيل وقف انتهاكاتها للأراضى السورية

إبراهيم حسان

طالب جير بيدرسون، المبعوث الأممي إلى سوريا، بضرورة وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة تشمل الجميع في سوريا.

وقال بيدرسون في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية: "مستعدون للعمل مع السلطات الجديدة من أجل العملية الانتقالية، وأطالب السلطات الجديدة بالعمل لتحقيق الانتقال السلمي".

وتابع المبعوث الأممي إلى سوريا: "أرحب بموقف الولايات المتحدة بشأن العقوبات على سوريا، ويجب على إسرائيل وقف انتهاكاتها للأراضي السورية".

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جميع الأطراف لمواصلة الحوار بعيدا عن الحل العسكري، لاسيما وأن هناك تقارير تتحدث عن اشتباكات بين الفصائل المسلحة، مردفا: "تنظيم داعش الإرهابي يمثل تهديدا كبيرا لاستقرار سوريا".