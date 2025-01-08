اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يناير 2025 07:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العراق يعرب عن تضامنه مع الصين إثر زلزال منطقة التبت

الأربعاء، 08 يناير 2025 05:00 ص
العراق يعرب عن تضامنه مع الصين إثر زلزال منطقة التبت العراق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب العراق عن تضامنه مع الصين إثر الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - تضامنها مع الصين، جراء الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غربي البلاد، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع خسائر مادية جسيمة.

وقد ضرب زلزال قوي ، صباح اليوم، منطقة التبت في الصين بلغت قوته بحسب وكالة رصد الزلازل الصينية 6.8 درجة على مقياس ريختر .. فيما ذكر المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن شدة الزلزال بلغت 7,1 درجة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" أن ما لا يقل عن 188 شخصا أصيبوا في التبت على الجانب الصيني من الحدود، إضافة إلى تعرض أكثر من ألف منزل للتدمير في المنطقة القاحلة والنائية.







مشاركة

العراق

اخبار العراق

زلزال تبت

الصين

زلزال






الرجوع الى أعلى الصفحة