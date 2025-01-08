الطقس اليوم الأربعاء 8-1-2027 بكفر الشيخ.. طقس معتدل مع سطوع الشمس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ تحسن في الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، 8 يناير 2025م، حيث يسود المحافظة طقس معتدل مع سطوع الشمس نهارا، شديد البرودة ليلًا، ووجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر، ورياح خفيفة مما يؤدي إلى انتظام حركة الصيد، وانعدام فرص سقوط الأمطار بالمحافظة، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تحسن حالة الطقس على مستوى المحافظة نهارًا، شديد البرودة ليلًا وشبورة خفيفة في الصباح الباكر، مع إنعدام فرص سقوط الأمطار، ويبلغ ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1.5 متر إلى مترين، وسرعة الرياح نحو 10 كيلو متر في الساعة مما يؤدي الي انتظام رحلات الصيد في جميع مصايد المحافظة.

رفع درجة الاستعداد خلال الشتاء

ووجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الاستعداد للتدخل السريع في وقت حدوث التقلبات الجوية الطارئة وهطول الأمطار على مدن وقرى المحافظة، وسرعة شفط المياه الناتجة عنها وتسيير حركة السيارات والمركبات والمواطنين حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك في حالة هطول الأمطار الغزيرة، والاستعداد لأي حالات طارئة على مستوى المحافظة.