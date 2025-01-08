الصين تعارض إدراج الولايات المتحدة بعض شركاتها على قائمة الشركات العسكرية

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أعربت الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية إزاء الخطوة التي اتخذتها وزارة الدفاع الأمريكية لإدراج بعض الشركات الصينية على قائمة "الشركات العسكرية".

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان إنه في تجاهل لقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، عممت الولايات المتحدة مفهوم الأمن القومي وأساءت استخدام سلطة الدولة ووجهت اتهامات لا أساس لها ضد إستراتيجية التكامل العسكري-المدني الصينية لقمع الشركات الصينية بشكل غير مبرر.

وأشار البيان إلى أن الخطوة الأمريكية عرقلت بشكل خطير النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وعرضت استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للخطر.

وأكد أن الصين تحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق والقواعد ووقف ممارساتها الخاطئة على الفور، ومعاملة الشركات الصينية معاملة عادلة ومنصفة وغير تمييزية وأن الصين ستتابع عن كثب تطور الوضع وتتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة للشركات التي وصفتها بأنها "شركات عسكرية صينية"، بما في ذلك شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تينسنت" وشركة "كاتل" الصينية الرائدة في صناعة البطاريات، ورفضت كلتا الشركتين هذه التسميات باعتبارها "خطأ".