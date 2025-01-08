الصحة العالمية توافق على اختبار تشخيصى لدعم العلاجات الآمنة للملاريا

كتبت أمل علام

وافقت منظمة الصحة العالمية، على أول اختبار تشخيصي لتشخيص الملاريا، والذى يعتمد على قياس نقص إنزيم الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز (G6PD) والذي يمكن أن يساعد في تقديم العلاجات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية بأمان لمنع انتكاس عدوى المتصورة النشيطة ( P. vivax )للملاريا.



البعوضة المسببة للملاريا

وأضافت، إن الموافقة المسبقة على اختبار تشخيص G6PD يمثل إنجازًا مهمًا في تيسير علاج الملاريا من نوع بكتيريا P. vivax بشكل آمن وفعال، مما يؤكد التزام منظمة الصحة العالمية بضمان الوصول العادل إلى حلول الرعاية الصحية المنقذة للحياة على مستوى العالم، حيث يموت حوالي 500 ألف شخص كل عام بسبب الملاريا، معظمهم من الأطفال.

وقد جاء التأهيل المسبق لهذا الاختبار فى أوائل ديسمبر، لمنتجين جديدين من مجموعة التافنوكين لعلاج الانتكاس الناتج عن ملاريا المتصورة النشيطة، وقد تم التوصية بهذه العلاجات في إرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة بشأن الملاريا والتي صدرت قبل بضعة أيام، في أواخر نوفمبر.

تعكس هذه الحزمة من الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية اعتماد المنظمة مؤخرًا لعمليات متزامنة ومتوازية لوظيفتين رئيسيتين: تطوير التوصيات بشأن المنتجات الصحية الأساسية والإشراف على تأهيلها مسبقًا.

ورغم أن هذه العمليات تظل مستقلة تماما، فإن تنسيقها يهدف إلى تقليص الوقت اللازم لتوصيل المنتجات الصحية الحيوية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى حد كبير، ويؤكد هذا النهج المبسط على التزام منظمة الصحة العالمية بتحسين المساواة في مجال الصحة العالمية من خلال تسريع الوصول إلى المنتجات المنقذة للحياة.

يعد مرض ملاريا المتصورة النشيطة متوطنًا في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية باستثناء الإقليم الأوروبي، مع حدوث ما يقدر بنحو 9.2 مليون حالة سريرية في عام 2023، المتصورة النشيطة هي طفيلي الملاريا السائد في معظم البلدان خارج أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .

يؤثر نقص إنزيم G6PD، وهو حالة وراثية، على أكثر من 500 مليون شخص، وفي حين يجهل معظم الناس إصابتهم بنقص إنزيم G6PD ويعيشون حياتهم دون أن يعانوا من آثار جانبية، فإن بعض الأدوية التي يتم إعطاؤها لمنع انتكاس الملاريا الناجم عن بكتيريا P. vivax يمكن أن تؤدي إلى انحلال الدم الحاد (تدمير خلايا الدم الحمراء) ، وفي غياب اختبارات G6PD التي يمكن الوصول إليها وموثوقة، أصبح من الصعب توفير علاجات مضادة للانتكاس بأمان، مما يحد من الاستخدام الواسع النطاق لهذا العلاج الفعال.

وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الحصول على الأدوية ومنتجات الصحة: "إن التأهيل المسبق لاختبار إنزيم G6PD لمرضى الملاريا من نوع P. vivax يمكن أن يساعد البلدان في تعزيز الوصول إلى الاختبارات المضمونة الجودة التي تشتد الحاجة إليها، مما يتيح العلاج الآمن والفعال والوقاية من هذا النوع من الملاريا الانتكاسية.

وأضافت: "حاليًا، لم نتلق أي طلبات تأهيل مسبق أخرى لهذا النوع من الاختبارات، ونحن نشجع تقديم منتجات إضافية لتوسيع نطاق أدوات التشخيص الفعالة المتاحة للبلدان المحتاجة".

وقال الدكتور دانييل نجاميجي ماداندي، مدير برنامج الملاريا العالمي بمنظمة الصحة العالمية: "إن إتاحة الاختبار على نطاق أوسع يمكن أن تساعد في تعزيز الاستجابة العالمية للملاريا من خلال تقليل عدد الإصابات بالمتصورة النشيطة بسبب الانتكاس وبالتالي تقليل انتقال المرض إلى الآخرين".

توفر أجهزة الاختبار التي يمكنها التمييز بدقة بين المرضى الذين لديهم مستويات نشاط G6PD أعلى أو أقل من المستويات الطبيعية معلومات مهمة للأطباء لتحديد أنظمة العلاج المضادة للانتكاس الأكثر ملاءمة لبكتيريا P. vivax ، بما في ذلك جرعات منخفضة وعالية من بريماكين وجرعة واحدة من تافنوكين.

إن أداة التشخيص STANDARD G6PD System التي تصنعها شركة SD Biosensor عبارة عن حل مخصص للمرضى، ومصمم لقياس نشاط إنزيم G6PD في الدم الكامل، والجهاز مخصص للاستخدام في كل من المختبرات وغير المختبرات، ويعمل مع جهاز STANDARD G6PD Analyzer، وهو جهاز محمول باليد، ويقدم النتائج في غضون دقائق قليلة.