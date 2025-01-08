الصحة السودانية: إصابات الكوليرا تتجاوز حاجز الـ50 ألفا وتسجيل أكثر من 1300 وفاة

ريهام عبد الله

كشفت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بالكوليرا، و15 إصابة بحمى الضنك، جون تسجيل حالات وفاة، كما أكدت الوزارة وجود أكثر من 46 ألف أسرة نازحة جراء الحرب فى السودان، موزعة على 66 معسكرًا في ثلاث ولايات.

ووفقًا لتقرير الوضع الوبائي، ارتفع العدد التراكمي لإصابات الكوليرا إلى 50,679 إصابة في 82 محلية موزعة على 11 ولاية، مع تسجيل 1,350 حالة وفاة، وفيما يخص حمى الضنك، بلغ العدد التراكمي للإصابات 9,402 إصابة في تسع ولايات، منها 16 حالة وفاة، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وأشار التقرير الوبائي، إلى انخفاض الدخول لمراكز العزل في الولايات المتأثرة بالكوليرا، مع استمرار التدخلات على المستوى الاتحادى رغم التحديات القائمة، وفي ولاية النيل الأبيض، أُبلغ عن تدخلات من وزارة الصحة الاتحادية وبعض المنظمات لتخفيف آثار الفيضان، مع الحاجة الماسة لتوفير الخيام للإيواء.

أما بالنسبة للنازحين، أوضح التقرير أن هناك 46,282 أسرة موزعة على 66 معسكرًا فى ولايات كسلا والقضارف ونهر النيل.

