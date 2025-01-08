السلطات الفنلندية تكشف وجود عيوب خطيرة فى ناقلة متهمة بقطع الكابلات البحرية

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ذكرت وكالة النقل العام الفنلندية اليوم الأربعاء إن ناقلة نفط يشتبه في أنها ألحقت أضرارا بكابلات بحرية في بحر البلطيق بها عيوب خطيرة ولن يسمح لها بالعمل قبل إجراء الإصلاحات .

وأضافت وكالة النقل أن دول بحر البلطيق في حالة تأهب بعد سلسلة من انقطاعات كابلات الكهرباء والاتصالات وخطوط أنابيب الغاز. وقال حلف شمال الأطلسي إنه سيعزز وجوده في المنطقة حسبما أورد موقع "زون بروس" الإخباري الفرنسي .

وصادرت الشرطة الفنلندية الناقلة "إيجل إس" في 26 ديسمبر، وقالت إنها تشتبه في أن السفينة قد ألحقت أضرارًا بخط الكهرباء الفنلندي-الإستوني "إستلينك 2" وأربعة كابلات اتصالات عن طريق سحب مرساتها في قاع البحر .

وبينما لا يزال تحقيق الشرطة مستمرًا، قامت السلطات الفنلندية أيضًا بفحص حالة السفينة خلال عملية تفتيش دولة الميناء التي انتهت يوم الأربعاء.

وقالت سانا سونينن، مديرة الشؤون البحرية في وكالة النقل والاتصالات الفنلندية ترافيكوم، في بيان: "تصحيح العيوب سيتطلب مساعدة إصلاح من خارج السفينة وسيستغرق وقتا".