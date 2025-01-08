الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية باعتماد المخطط التفصيلى للخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، قرار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رقم 1417 لسنة 2024، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وجاء قرار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-28300) في 2 / 11/ 2024 بشأن اعتماد رئيس مجلس الوزراء، لرأى الهيئة حول اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة مدينة الخانكة، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 1264 +1 في 2 / 12 / 2024 بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة مدينة الخانكة.

وجاء ذلك بناء على جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة يوم الأربعاء 28 / 8 / 2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة، وتأشيرتنا عليه في 5 / 9 / 2024، وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة في الفتوى رقم 2031 لسنة 2024.

ونص القرار في مادته الأولى، باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة، والمادة الثانية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أما المادة الثالثة فينفذ هذا القرار فور صدوره.