التعاون الاقتصادى بين مصر واليونان وقبرص خطوة استراتيجية.. غدا باليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يثمن موقف الدولتين المؤيد للحق الفلسطينى.. ويؤكد: التعاون الاقتصادى بين مصر واليونان وقبرص خطوة استراتيجية.. المنطقة لن تتحمل مغامرات تهز استقرارها وتعصف بدولها.. وملف الطاقة كان حاضرا بقوة خلال القمة الثلاثية.. رئيس قبرص يشدد على الالتزام بالسلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.. ورئيس وزراء اليونان: يجب وقف إطلاق النار فى غزة".

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