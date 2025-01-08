التحول الرقمى وإرضاء المنتفعين.. أبرز تعليمات مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

ترأس الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد الاجتماع التوجيهي ، اليوم، الأربعاء، مع قيادات ومدراء الفرع، جاء ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، وبعد أيام من تعيينه مديراً للفرع.

وجاءت التعليمات كالتالي:

▪️زيادة معدلات إرضاء المنتفعين وحل جميع العقوبات المتعلقة بتلقى الخدمة، والعمل على حلها لجميع المنتفعين.

▪️دعم جميع الزملاء العاملين بالهيئة وعقد اجتماعات دورية لمختلف الإدارات مع أعضائهم بالمنشآت للاستماع للصعوبات والمقترحات لديهم.

▪️المتابعة على مدار الساعة لتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة

▪️المتابعة المستمرة للصيانة الوقائية وصيانة كافة الأجهزة الطبية منعا للأعطال

▪️ترشيد النفقات واللستخدام الأمثل لمختلف الموارد

▪️التحول الرقمى فى شتى المجالات وحوكمة الإجراءات المالية والإجراءات المخزنية

▪️استقطاب الكوادر الطبية فى كافة التخصصات النادرة

كما شدد على تكثيف الجهود لجميع العاملين بهيئة الرعاية الصحية للوصول لتقديم أفضل خدمة طبية متكاملة ومتميزة للمريض.



الاجتماع للقيادات



اجتماع المدير مع القيادات