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البابا تواضروس يستقبل رهبان الأديرة القبطية للتهنئة بعيد الميلاد

الأربعاء، 08 يناير 2025 04:20 م
البابا تواضروس يستقبل رهبان الأديرة القبطية للتهنئة بعيد الميلاد رهبان الأديرة القبطية
كتبت بتول عصام

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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء لقاءً في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مع رؤساء عدد من الأديرة الرهبانية العامرة، ووفود من رهبان هذه الأديرة، بمناطق برية شيهيت، وطريق العلمين، ومريوط وجبل القلمون والبرية الشرقية.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث قدموا التهنئة لقداسته وألقى عليهم كلمة روحية.

وكان قد استقبل أمس قداسة البابا عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووزراء ومحافظين سابقين وعدد من الأساقفة والقمامصة والكهنة والأقباط من مختلف محافظات مصر، حيث يأتى الأقباط من مختلف الكنائس بالمحافظات لتهنئة قداسة البابا بالعيد مبتهجين فرحين بلقاء قداسته وتغمرهم السعادة والسرور بأجواء العيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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