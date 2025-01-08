الإعدام لعاطل قتل زوجته لسرقة مصوغاتها بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بالإعدام شنقا لعاطل، وذلك بعد رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه علي ما اقترفه، لاتهامه بقتل زوجته، وذلك لسرقة مصوغاتها، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1170 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 62 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ن ر"، 25 سنة، عاطل، مقيم الحي العاشر من رمضان الشرقية، لأنه في يوم 16 / 7 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها إيمان ف، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية علي قتلها إثر خلافات بينهما وتوجه إلى مسكنها حتي حانت له الفرصة لفعله الأثيم فأخذها على غرة من أمرها بأن انتظر حتى أبعدت نظرها عنه وتسلل من خلفها مغافلا إياها وأطبق يديه علي عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها في الحال.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه قد أرتبطت جناية القتل العمد بجنحة السرقة وكان القصد من إرتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب الجنحة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المصوغات الذهبية المبينة قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها إيمان ف، وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.