إيران تطلق سراح الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا بعد 3 أسابيع من اعتقالها بطهران

وكالات

أفرجت السلطات الإيرانية عن الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا الأربعاء بعد سجنها ثلاثة أسابيع، وفق ما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأربعاء.

وجاء في بيان لمكتب ميلوني أن "الطائرة التي تقل الصحفية تشيتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق" بعد "عمل مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية".

وبحسب موقع فرانس 24 أضاف البيان أن ميلوني أبلغت والدي سالا شخصيا عبر الهاتف بأنه تم إطلاق سراحها.

أوقفت سالا البالغة 29 عاما في 19 ديسمبر بعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وأبقيت الصحفية التي تكتب لدى "إل فوليو" وتستضيف مدونة صوتية إخبارية في زنزانة انفرادية في سجن إوين في طهران.

وقالت سالا لعائلتها إنها أُجبرت على النوم على الأرض في زنزانة أبقيت منارة طوال الوقت.

واستدعت كل من إيطاليا وإيران سفير البلد الآخر الأسبوع الماضي بعدما حذرت روما من أن جهود إطلاق سراحها تواجه تعقيدات.

وتوجهت سالا إلى إيران في 13 ديسمبر بتأشيرة صحفية وأوقفت بعد ستة أيام بتهمة "انتهاك قانون جمهورية إيران الإسلامية"، بحسب ما أفادت وزارة الثقافة الإيرانية التي تشرف على الصحفيين الأجانب وتتولى منحهم التصاريح. وكان من المقرر أن تعود في اليوم التالي.