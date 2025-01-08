إمام وخطيب مسجد يرفض ديه مليون جنيه ويعفو عن شاب طعنه بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقدت جلسة عرفية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وسط تواجد أمنى مكثف، تحت إشراف اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، واللواء أحمد خيرى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، فى واقعة قيام شاب بالتعدى على إمام مسجد عقب صلاة الجمعة فى يوم 24 سبتمبر الماضى، لحظة خروج المصلين، وأثناء أداء الشيخ لصلاة السنة تعدى عليه الشاب بثلاث طعنات متتالية مُستخدما سلاح أبيض مطواة وتسبب له جروح نافذة فى الفخذين والجانب الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وحكمت الجلسة العرفية، بغرامة مالية قدرها مليون جنيه، بحضور جمع غفير، وقرر إمام المسجد بالعفو عنه والتسامح فى محاولة قتله، ورفض الدية المقدمة من الشاب، وقام بتسليمه مصحف، ودعا له أمام الجميع أن يصلح له حاله ويهديه إلى الطريق المستقيم، وذلك لمرور الشاب بحالة نفسية نتيجة فقده شقيقه قبل الواقعة بعام كامل أثر على نفسيته.