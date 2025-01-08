إدارة بايدن تحذر ترامب من كارثة بغزة حال دخول قانون حظر الأونروا حيز النفاذ

وكالات

حذَّر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، فريق إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الانتقالي من إمكانية حدوث "كارثة إنسانية وشيكة" في غزة، إذا دخل قانون إسرائيلي جديد يحظر التواصل مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، بحسب ما ذكره 3 مسؤولين أميريكيين لموقع "أكسيوس".

وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في نهاية أكتوبر الماضي، قانوناً بحظر عمل وكالة "الأونروا" في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.

ووافق أعضاء "الكنيست" حينها على تشريعين، الأول يمنع "الأونروا" من ممارسة "أي نشاط" أو تقديم أي خدمة داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بينما الثاني يقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الوكالة الأممية، إذ يمنع أي مسؤول حكومي إسرائيلي من التواصل معها، ويحرم جميع العاملين في الوكالة من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.

ومن شأن هذا القرار أن يهدد عمل الوكالة الأممية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية مزرية مع شح المساعدات.