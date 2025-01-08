أوروبا تستنزف احتياطى الغاز بسرعة بسبب البرد القارس

كتبت: هناء أبو العز

تستنزف أوروبا احتياطياتها من الغاز بسرعة بسبب الشتاء القاسى والبرد القارس وتوقف تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وقالت منصة " أويل برايس " إن ألمانيا تواجه مخاطر اقتصادية كبيرة بسبب صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضافت المنصة أنه ستكون إعادة تعبئة مخزون الغاز المستنفد خلال فصل الصيف أمرًا بالغ الأهمية في ربيع عام 2025.

كما حذرت المنصة من أن شبح نقص الغاز يطرق أبواب أوروبا مرة أخرى مع استنفاد احتياطها من الغاز الطبيعي بمعدل غير مسبوق، مشيرة إلى أن أوروبا تستهلك احتياطها من الغاز بوتيرة لم تشهدها منذ سبع سنوات، حيث تدفع موجات البرد السكان إلى رفع درجات الحرارة مما يؤدي إلى استنزاف سريع للغاز الطبيعي المخزن، ونوهت إلى أن مستويات التخزين - التي كانت أعلى من 90% بشكل مريح في نوفمبر الماضي - انخفضت الآن إلى ما يزيد قليلاً عن 70%.

كما لفتت إلى أن السحب المتسارع للغاز إلى جانب التوقف الأخير لتدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا جعل بعض المحللين يخشون حدوث أسوأ الاضطرابات.