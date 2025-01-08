أكسيوس: منفذ تفجير الـ "سايبر تراك" أمام فندق ترامب استخدم ChatGPT

كتبت نهال أبو السعود

قالت السلطات الامريكية إن المشتبه به المسؤول عن انفجار تسلا سايبرتراك في لاس فيجاس امام فندق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يوم رأس السنة الجديدة استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط للانفجار.

وفقا لموقع اكسيوس، بحث ماثيو آلان ليفيلسبرجر في ChatGPT للحصول على معلومات حول كيفية تنفيذ خطته، بما في ذلك عدد المتفجرات التي سيحتاجها والمسدس الذي سيفجرها، وفقًا لما ذكرته إدارة شرطة لاس فيجاس متروبوليتان خلال مؤتمر صحفي، ولم تشارك السلطات الاجابات التي نتجت عن الذكاء الاصطناعي.

وقالت ليز بورجوا، المتحدثة باسم OpenAI، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الشركة "ملتزمة برؤية أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة بشكل مسؤول" وأن "نماذجها مصممة لرفض التعليمات الضارة"، وأضافت، انه في هذه الحالة، استجابت ChatGPT بمعلومات متاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت وقدمت تحذيرات ضد الأنشطة الضارة أو غير القانونية.

وقالت أيضًا إن الأدلة ظهرت على أن وفاة ليفيلسبرجر كانت انتحارًا، وقال قائد شرطة لاس فيجاس كيفن ماكماهيل إن هذه المعلومات الجديدة تثير المزيد من الأسئلة أكثر من الإجابات. لن أدلي برأي حول ما تعنيه هذه الوثائق، ولن نصدر معلومات أو وثائق لم يتم التحقق منها بشكل كامل".

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أكد في وقت سابق عدم وجود صلة بين حادث هجوم نيو أورليانز، الذي قتل خلاله أكثر من 10 أشخاص، وانفجار شاحنة سايبر ترك الذي خلف 7 إصابات طفيفة، وأضاف المكتب أن المشتبه به لم يكن يحمل أي عداء تجاه الرئيس المنتخب الذي من المقرر ان يحل اليمين الدستورية في حفل تنصيب ترامب يوم 20 يناير.