أعراض شائعة للسرطان تظهر صباحا.. لا تهملها

كتبت فاطمة خليل

كشف الخبراء عن أعراض شائعة للسرطان تظهر في الصباح ويمكن أن تستمر طوال اليوم، في تقرير صادر عن مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة Cancer Research Uk.

وقال خبراء الصحة إن هذه الأعراض تؤثر على حوالي 65٪ من مرضى السرطان ويمكن الخلط بينها وبين أمراض أخرى.

أعراض مرض السرطان التى تظهر صباحا

وفقًا لـ Cancer Research UK، فإن التعب الذي "لا يختفي" حتى مع النوم أو الراحة هو علامة حمراء للسرطان يمكن أن يكون سببه السرطان نفسه وكذلك العلاج ويجعل المرضى "يشعرون بالتعب الشديد والإرهاق ونقص الطاقة".

في حالة إصابتك بالتعب المرتبط بالسرطان، فقد تواجه أيضًا الأشياء التالية:

مشاكل النوم مثل النوم المضطرب

صعوبة في الاستيقاظ في الصباح

الشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب

ألم في عضلاتك

الشعور بضيق التنفس بعد القيام بمهام صغيرة



صعوبة في التركيز



صعوبة في التفكير بوضوح أو اتخاذ القرارات بسهولة

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التعب لا يعني دائمًا أنك مصاب بالسرطان. إنه أحد الأعراض التي تحدث بسبب العديد من المشكلات الصحية وعوامل نمط الحياة مثل قلة النوم وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غير مناسب.

وقال التقرير الصادر عن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "قد يكون التعب محبطًا للغاية. وقد تقلل أنت وأقاربك من تقدير مدى تأثيره على الحياة اليومية".



وأضاف التقرير: "قد تكون الحياة اليومية صعبة وقد لا يكون لديك الطاقة للطهي أو التنظيف أو الاستحمام أو التسوق. وقد لا تشعر حتى بالرغبة في الدردشة. قد تشعر أن الأشياء التي اعتدت أن تجدها سهلة في القيام بها أصبحت أشبه بالعمل الشاق".

