49 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

محمد جمال

استشهد 49 شخصا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وبثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة المقاومة "حماس"، مشاهد قالت إنها لاستيلاء مقاتليها على عدد من الطائرات المسيّرة للاحتلال الإسرائيلى فى المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

واستعرض أحد مقاتلى القسام المسيّرات التى تم الاستيلاء عليها، وكان مكتوبا عليها أرقام وتاريخ 2024/9.

وسبق لكتائب القسام وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية أن عرضت فيديوهات تظهر استيلاءها على مسيّرات إسرائيلية فى مناطق بقطاع غزة.

وكانت القسام أعلنت فى وقت سابق استيلاء مقاتليها على 3 مسيّرات "كواد كابتر" إسرائيلية أثناء قيامها بمهام استخباراتية فى حى الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.