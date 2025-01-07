3 شهداء وعدة إصابات باستهداف طيران الاحتلال جباليا شمال غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

استُشهد ثلاثة مواطنين اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرون، في استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة شمال القطاع، وهم: أحمد معتز تيسير أبو وردة، ويوسف معتز تيسير أبو وردة، ومحمد أبو وردة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد مراسلنا باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العبيد قرب أبراج عين جالوت، جنوب النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأضاف أن أربعة مواطنين استُشهدوا بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة سحويل في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب محافظة غزة.

وأشار إلى إصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين تعود لعائلة إسماعيل في محيط مدخل المغازي وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,854 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,139 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا محاصرين تحت أنقاض المنازل المدمرة.