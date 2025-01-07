2024 يسجل رقما غير مسبوق في أعداد مقتحمي المسجد الأقصى

وكالات

سجل عام 2024 رقما قياسيا جديد في أعداد مقتحمي المسجد الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ 58 ألف مقتحم.

وكشف مرصد الأزهر العالمي في تقرير له أن عدد مقتحمي المسجد الأقصى في 2024 بلغ 58 ألف مقتحم مقارنة ب ـ51,483 في عام 2023 أي بزيادة تجاوزت 13%.

وأوضح تقرير مرصد الأزهر أنه صاحبت هذه الاقتحامات سلسلة من "الانتهاكات الصهيونية المنظمة سواء من قبل مسؤولين متطرفين أو جماعات المستوطنين" الذين يتجاوبون بسرعة مع دعوات منظمات "الهيكل المزعوم".

وأشار التقرير إلى أن تلك الجماعات تستغل الأحداث الجارية لتحويل الأنظار عن جرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة ومدن وبلدات الضفة الغربية.

وأكد المرصد في تقريره أنه مع بداية عام 2024 تواصلت الهجمات التي تستهدف المسجد الأقصى ضمن خطة تهويد تدريجية تسعى لفرض تقسيم زماني ومكاني على الحرم القدسي الشريف "لتحويله إلى مكان مقدس يهودي بالكامل".

وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتداءات تجري "بدعم خارجي خصوصًا من بعض التيارات المسيحية الإنجيلية المؤيدة للصهيونية في الولايات المتحدة" بالإضافة إلى الدعم الداخلي من سلطات الاحتلال والذي بلغ ذروته في ظل الحكومة الحالية.

وشدد مرصد الأزهر على ضرورة تحرك كافة القوى الإقليمية والدولية لوقف هذه المخططات الصهيونية الرامية إلى تهويد الأقصى وطمس هويته الإسلامية، قائلًا: "المسجد الأقصى يتعرض لحرب دينية شرسة تهدف لانتزاعه من أيدي المسلمين وفرض واقع جديد يستفز مشاعر المسلمين حول العالم".