16 مرشحا للرئاسة.. الإكوادور تستعد للانتخابات وسط حرب ضد عصابات المخدرات

فاطمة شوقى

بدأت حملة الانتخابات الرئاسية المقررة فى فبراير بـ الإكوادور فى خضم حرب ضد عصابات تهريب المخدرات، مع تنافس 16 مرشحا للرئاسة من بينهم الرئيس المنتهية ولايته دانيال توبوا، والذى لديه حظوظ مرتفعة للفوز بولاية جديدة حسب استطلاعات الرأى.



وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أنه من بين المرشحين أيضا اليسارية لويزا جونزاليس، من كوريسمو، والتى تنافست فى الدورة الثانية من الانتخابات المبكرة عام 2023، وليونيداس إيزا رئيس أكبر منظمة للسكان الأصليين في الإكوادور.



وتنتهي الحملة الانتخابية منتصف ليل السادس من فبراير، أي قبل ثلاثة أيام من عملية التصويت، ودعا المجلس الانتخابي الوطني المرشحين إلى التسامح والاحترام المتبادل.



ويتقدم نوبوا السباق حاصدا 33 % من استطلاعات الرأى للتصويت رغم أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات التي تزرع الخوف في نفوس السكان، وجفاف شديد أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية وإلى 14 ساعة في اليوم.

وتأتي جونزاليس وهي محامية تبلغ 47 عاما وتقود قوة المعارضة الرئيسية، في المركز الثاني بنسبة 29% وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "كومونيكاليزا" في نهاية ديسمبر.



ويحل إيزا في المركز الثالث حاصدا نحو 3 %، وشارك إيزا في ثورات أطاحت ثلاثة رؤساء بين عامي 1997 و2005.

واغتيل أكثر من 30 زعيما سياسيا في الإكوادور منذ العام 2023 بينهم المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو (وسط) الذي قُتل بالرصاص أثناء مغادرته تجمعا في كيتو في ذلك العام.

وينص الدستور على تنحي الرئيس لخوض الحملة الانتخابية، لكن معسكره يرى أنه ليس مضطرا لفعل ذلك كونه انتخب لإكمال ولاية سلفه عبر فوزه في الانتخابات المبكرة عام 2023.