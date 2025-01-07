وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء يتابع سير العمل بكنيسة طور سيناء ويقدم التهنئة

جنوب سيناء

قام الدكتور هيثم الشنهاب، وفد من مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وكيل الوزارة وعدد من مديرى الإدارات المختلفة بالمديرية لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بكنيسة موسي النبى ومارى مرقس بطور سيناء ، وقد تم تهنئة القس مينا سعد لوندى كاهن وراعي الكنيسة وللاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنياً لهم عاماً حافلاً بالأمن والخير والازدهار وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة علي الجميع بالصحة والعافية، وأكد الدكتور وكيل الوزارة بان هذه المناسبة عيداً لجميع المصريين.

وقد تابع تواجد الفرق الطبية داخل محيط كنيسة طور سيناء وكذلك تقديم الخدمة الطبية والتوعية للمواطنين من خلال فرق المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة ضرورة تقديم التثقيف الصحي وارشاد المواطنين للاستفادة من كافة خدمات المبادرات.

كما تابع عمل القوافل الطبية والتاكد من تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان في أى حالة من حالات الطوارئ.

وقد ضم الوفد كلاً من الدكتور أشرف فوزى مدير الطب الوقائى والدكتور إيهاب اسماعيل مدير الطب العلاجى والدكتورة هبة حمدى مدير تنمية الاسرة والدكتورة مروة السيد منسق القوافل العلاجية والدكتور كامل سمعان مدير الترصد والحجر الصحي وماريان وجدى مشرف إدارة المعامل وياسر سليمان مدير المكتب الإعلامى.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ستمر الفرق الطبية تقديم خدمات التأمين الطبي لعيد الميلاد المجيد بكافة مدن المحافظة وتقديم كافة الخدمات الصحية لكافة المواطنين بالكنائس والتجمعات والأحياء والميادين.