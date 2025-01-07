وفاة الحاج صالح العبادى أكبر معمر بالأقصر عن عمر يناهز 107 سنوات

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة نجع العبابدة بقرية منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الحاج صالح مصطفي سعد العبادي أحد أكبر المعمرين في النجع، عن عمر يناهز 107 سنوات.

وفي هذا الصدد كشف محمد العماري، أنه تم تشييع عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الحاج صالح العبادي أكبر معمر في البلدة عن عمر يناهز 107، فهو من مواليد 1918م وذاع صيته خلال السنوات الماضية بين أهالي منشأة العمارى، فهو لديه أكثر من 35 حفيد وابن، والجميع يعلم أنه يعيش حياته على الفطرة ولم يذهب إلي طبيب طوال عمره.

ويضيف ابن منشأة العمارى، أنه سادت حالة من الحزن بالنجع بعد وفاة أكبر معمر في الأقصر، والذي لم يذهب لطبيب في حياته ولم يتعاطى أى عقاير أو أدوية علاجية نهائياً، موضحاً أن المغفور له المرحوم صالح مصطفى سعد صالح العبادى من منشأة العمارى عن عمر يناهز 107 عام من مواليد 1918 م، وقد رأى في حياته أحفاد أحفاده البالغ عددهم حوالي 35 ابن وحفيد.

وكانت قد شهدت قرية قرية المريس بمدينة أرمنت منذ 4 سنوات وفاة أكبر معمر في القرية عن عمر يناهز حوالى 112 سنة وقتها، وهو الراحل الحاج على عوض محمد شعلان.



وفاة الحاج صالح العبادي أكبر معمر بالأقصر عن عمر يناهز 107 سنة