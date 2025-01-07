اليوم السابع
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وزير خارجية سيشل لبدر عبد العاطى: نقدر دور مصر الإقليمى والدولى

الثلاثاء، 07 يناير 2025 01:00 م
وزير خارجية سيشل لبدر عبد العاطى: نقدر دور مصر الإقليمى والدولى وزير الخارجية فى اتصال هاتفى مع نظيره بجمهورية سيشل
كتب أحمد جمعة

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أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع سيلفستر راديجوندي وزير خارجية سيشل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سيشل.

وأكد بدر عبد العاطى حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل في إطار دعم التعاون الأفريقى - الأفريقى، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. 

وناقش الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات خاصةً فى مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية وبناء القدرات، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالقارة الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموضوعات الخاصة بالاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز دوره فى دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في الملفات ذات الأولوية المشتركة، مع التأكيد على تبادل تأييد الترشيحات بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية سيشل عن تقديره لدور مصر الإقليمي والدولي، مشيداً بالمبادرات المصرية الرامية لدعم التعاون في القارة الأفريقية، وتعزيز بناء القدرات والتنمية المستدامة.







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