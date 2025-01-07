وزيرة الخارجية الأيسلندية لنظيرها الأوكراني: سنستمر في تقديم المساعدة لكم

أ ش أ

أكّدت وزيرة الخارجية الأيسلندية ثورديز جيلفادوتير، أن الحكومة الأيسلندية الجديدة ستواصل دعم أوكرانيا.



وأشارت جيلفادوتير - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني أندريه سيبيها في كييف اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن آيسلندا ستواصل استخدام صوتها في دعم أوكرانيا وستستمر في تقديم المساعدة العملية؛ بما في ذلك في إزالة الألغام وبنية الطاقة التحتية وصناعة الدفاع، وفقًا ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/.



كما أكدت أن هذه كانت أول رحلة لها إلى الخارج منذ تعيينها وزيرة. وزارت إحدى محطات الطاقة الحرارية الأوكرانية، حيث شاهدت الدمار الذي خلفه القصف الروسي، ووضعَت الزهور عند "جدار الذكرى" في كييف؛ تكريمًا لأولئك الذين لقوا حتفهم من أجل أوكرانيا.



وعبرت جيلفادوتير عن دعمها لسلام عادل ودائم لأوكرانيا؛ استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، وأبدت استعدادها للنظر في مختلف المبادرات الداعمة.