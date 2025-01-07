نقل تابوت "كارتر" من أتلانتا إلى واشنطن العاصمة.. صور

محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بنقل تابوت الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر من أتلانتا إلى واشنطن العاصمة.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر توفى عن عمر يناهز الـ 100 عام، ورغم انه تولى حكم الولايات المتحدة لولاية واحدة فقط الا ان حياته السياسية استمرت بعد تركه البيت الأبيض بعقود من الزمان.

كانت رئاسة كارتر فترة لا تنسي لمدة أربع سنوات، و بعد وفاة جيمي كارتر، شبهت صحيفة ذا هيل رئاسته بأنها تشبه معارك اليوم حول الأوضاع الاقتصادية في أمريكا والتضخم، وكيفية التعامل مع ايران وازمات الشرق الأوسط الآخذة في التزايد والتعقيد على حد السواء.

بدأ كارتر الديمقراطي رئاسته بعد رئاسة جيرالد فورد القصيرة وتولي منصبه بعد فضيحة ووترجيت التي انهت رئاسة نيكسون، لكن رئاسته انتهت بثورة ريجان، والتي أثرت على المشهد السياسي لعقود تالية.