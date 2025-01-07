اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية يهنئ الإمام الأكبر بذكرى ميلاده

الثلاثاء، 07 يناير 2025 05:36 م
مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية يهنئ الإمام الأكبر بذكرى ميلاده فضيله الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد الزهار

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تقدم الدكتور محمد الزهار مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية بخالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة ذكرى ميلاده، مؤكدا أن هذه المناسبة  تُعد فرصة للتعبير عن التقدير الكبير لفضيلته؛ كونه نموذجًا لما يجب أن تكون عليه القيادة الدينية الحكيمة التي تجمع بين العلم الواسع والفكر المستنير والرؤية الإنسانية العميقة،  متمنيًا لفضيلته دوام الصحة والعافية ومزيدًا من العطاء والإنجازات التى تُسهم فى رفعة الأمة الإسلامية والعربية وخير البشرية جمعاء.

 

كما أشار الدكتور محمد الزهار مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية إلى أن فضيلة الإمام الأكبر كان ولا يزال رمزًا للتسامح والاعتدال، ونموذجًا مشرفًا فى نشر رسالة الإسلام الحقيقية التي تدعو إلى المحبة والسلام بين الجميع؛ حيث قاد جهودًا حثيثة لتعزيز التعايش بين مختلف الثقافات والأديان؛ مؤكدًا أن قيادته الحكيمة للأزهر الشريف تُمثل مصدر إلهام يُنير الطريق للأجيال القادمة.







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