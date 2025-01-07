مع احتفالات عيد الميلاد.. رواج بحرى كبير للرحلات البحرية فى الغردقة.. مباشر

البحر الأحمر - عماد عرفة





قدم تليفزيون اليوم السابع، اليوم فيديو مباشر عن حالة الطقس والرواج البحرى فى البحر الأحمر، والتى شهدت اقبال ورواج كبير تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، وكذلك حالة من الهدوء الكبير فى حالة الطقس وكذلك الامواج والرياح.

وشهدت الرحلات البحرية رواج كبير على الجزر البحرية خاصة جزيرتى الجفتون اول الجزر المسموح باقامة منشات خفيفة على ظهرها، وكذلك جزيرة مجاويش التى بدات فى استقبال السياح عليها منذ عام مضى تقريبا.

من جانب آخر مازالت فنادق البحر الأحمر تشهد ارتفاع كبير فى معدلات الاشغالات الفندقية حيث هناك فنادق سياحية كاملة العدد تزامنا مع بداية العام والاعياد وكذلك الموسم السياحى الشتوي بالبحر الأحمر.

من الرحلات البحرية الى الجبلية حيث تشهد رحلات السفارى اقبال ورواج كبير فى التوقيت الحالى تزامنا مع فصل الشتاء خاصة من السياح الأوروبيين.