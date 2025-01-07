محكوم بـ22 سنة سجن.. زعيم براود بويز المدان باقتحام الكونجرس يطلب عفو ترامب

كتبت : نهال أبو السعود

طلب انريكي تاريو زعيم جماعة براود بويز اليمينة السابق الذي يقضي 22 عاما في السجن الفيدرالي بعد ادانته بالتآمر التحريضي فيما يتعلق بهجوم الكابيتول في 6 يناير 2021 المعروف اعلاميا بـ اقتحام الكونجرس من الرئيس المنتخب دونالد ترامب العفو الرئاسي.

وفقا لشبكة ان بي سي، كتب نايب حسن، محامي تاريو، رسالة إلى ترامب في الذكرى الرابعة لهجوم 6 يناير المعروف بـ اقتحام الكونجرس يطلب فيها "العفو الرئاسي الكامل والشامل" من ترامب، الذي تعهد بالعفو عن بعض مثيري الشغب بعد توليه منصبه في 20 يناير.

في الرسالة، وصف حسن، موكله تاريو البالغ من العمر 42 عامًا، بأنه شاب لديه مستقبل واعد تم تصويره طوال قضية الحكومة على أنه متطرف يميني روج لمنظمة متشددة فاشية جديدة، وقال: "تاريو ليس أكثر من أمريكي فخور يؤمن بالقيم المحافظة الحقيقية".

كان تاريو أحد أربعة أعضاء في مجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة الذين أدينوا بالتآمر في مايو 2023، وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا، وهي أطول عقوبة تم إصدارها ضد متهمي اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021 حتى الآن، رغم أنه لم يكن في واشنطن بسبب الهجوم نفسه وقد تم القبض عليه وأمر بالابتعاد عن العاصمة وأدين بالتخطيط وتنظيم أعضاء براود بويز للاعتداء على الكابيتول في الفترة التي سبقت 6 يناير.

قال المدعي العام ميريك جارلاند بعد الحكم عليهم إن تاريو وزملائه في براود بويز لعبوا "دورًا مركزيًا" في قيادة حشد 6 يناير لاقتحام الكابيتول، وفي المحاكمة، ألقى حسن باللوم على ترامب في تصرفات موكله وغيره من أعضاء براود بويز، مذكرًا المحلفين بأن ترامب قال إن مؤيديه يجب أن "يقاتلوا مثل الجحيم" وإلا فلن "يكون لديهم دولة بعد الآن".

تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 1580 متهمًا وأدين 1270 فيما يتعلق بهجوم 6 يناير، ولم يقدم ترامب تفاصيل حول عدد أو فئات المتهمين الذين يخطط للعفو عنهم. في مقابلة الشهر الماضي لم يستبعد العفو عن مثيري الشغب الذين اعتدوا على ضباط إنفاذ القانون، لم يستجب فريق انتقال ترامب لطلب التعليق على طلب تاريو بالعفو.