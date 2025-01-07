محطات المعالجة الثلاثية بأسوان.. تحسن الظروف البيئية والصحية وتحافظ على المياه

أسوان- صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، حزمة من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، داخل كافة قري ومدن المحافظة، منها محطات المعالجة الثلاثية، حيث تعمل العديد من المحطات بنظام المعالجة الثلاثية، وذلك لتحسين الظروف البيئية والصحية والحفاظ علي مقدرات الدولة من المياه.

ومحطات المعالجة الثلاثية تنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم إنشاء العديد من محطات المعالجة الثلاثية بقري اسوان ضمن مبادرة حياة كريمة.

فمحطة المعالجة الثلاثية كيما"2" بمدينة أسوان، تعمل بطاقة تصميمية 45000 متر مكعب، ويتم متابعة جودة عملية المعالجة والتأكيد على الحفاظ على طرق التشغيل القياسية للوصول إلى منتج نهائي مطابق لكل المواصفات المطلوبه ، وتوفير احتياجات المحطات من معدات ميكانيكية، وقطع غيار تساهم في الحفاظ على الاستدامة في التشغيل .

و في حاجر ادفو، حصلت محطة صرف صحي الحاجر على شهادة الإدارة الفنية المستدامة كأول محطة تحصل على الشهادة بأسوان و محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بالحاجر، بطاقة تصميمية 14 ألف م2 ، وتخدم حوالى 200 ألف نسمة.

وجار استكمال انشاء محطة المعالجة الثلاثية بقرية فارس بكوم امبو، ومحطة المعالجة الثلاثية بغرب اسوان، والتي تعمل بطاقة من الف الي ثلاثة الاف متر مكعب في اليوم ومحطة القنان بادفو، وأيضاً مشروع محطة المعالجة الثلاثية بأبو وير بكوم امبو لزيادة قدرتها إلى 30 ألف م3/ يوم حيث بلغت نسب تنفيذ فيها إلى 85% للأعمال المدنية، و60% لاعمال الكهروميكانيك.

ويجري العمل في محطة المعالجة الثلاثية بمنطقة الكسارة التابعه لقريه أبو الريش، والتى تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتنسيق مع الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى والمقامة على مساحة 5 أفدنه وتبلغ قدرة المحطة 10.5 م3/ يوم ، وجارى حالياً العمل فى أحواض التجفيف وأحواض التهوية ، كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية باختيار 9 مواقع لإقامة محطات الرفع بالقرية.

ومن المقرر أن يستفيد من مشروعات الصرف الصحى بأبو الريش 46 ألفا و324 نسمة يمثلون سكان القرية وتوابعها من النجوع، وعددها 43 تابعا.



ومشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب أسوان بنسبة 65% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، ومشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب سهيل بنسبة 45% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، ومشروع توصيل خطوط الطرد بنسبة 95%، ومحطة المعالجة الثلاثية بالرمادي بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه، ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم، و5 محطات رفع رئيسية وفرعية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى ضمن مشروعات حياة كريمة.

ومشروع محطة معالجة صرف صحى السباعية / البصيلية ، جارى تنفيذه على مساحة 6 آلاف م2 ، وبتكلفة 320 مليون جنيه، وبطاقة 19/27 ألف م3 / يوم، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 90 % ، والكهروميكانيكية بنسبة 70 %، ومن المتوقع نهوها بنهاية العام الحالى لخدمة أكثر من 34 ألف نسمة بمدينتى السباعية والبصيلية، وتأتى هذه المحطة ضمن 19 محطة لمعالجة الصرف الصحى بقرى حياة كريمة حيث تم الانتهاء من 2 محطة والتشغيل التجريبى لهما.

كذلك الأعمال الجارية بمشروع محطة صرف صحى السباعية الرئيسية والتى تم تنفيذ 90 % من الأعمال المدنية بها، و 75 % من الكهروميكانيكى ، ثم مشروع محطة رافع السباعية الفرعية ، والتى وصلت تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 50 % ، والأعمال الكهروميكانيكية إلى 65 % ، وتضم المحطتين شبكات بأطوال 27 كم ، ومنفذه بنسبة 60 % ، وذلك من إجمالى 92 محطة رفع للصرف الصحى داخل قرى المبادرة الرئاسية تم الإنتهاء من 14 محطة منهم.

وفي قرية الطوناب بمركز إدفو تم نهو الأعمال، وبدأ تشغيل مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى تجريبيا، ومشروع إنشاء محطة المعالجة والتى تبلغ قدرتها ألفين إلى 3 آلاف م3 / يوم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 90% والأعمال الكهروميكانية بنسبة 65%.



وبقرية المويسات بادفو، تم نهو مشروع تطوير الصرف الصحى بنسبة 100% ، و المشروع يتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة إستيعابية تصل إلى 3 آلاف م3 / يوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع ، وتركيب خطوط الطرد وشبكات الإنحدار بإجمالى أطوال 21 كم ، وأيضاً الوصلات المنزلية وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه .



محطات بنظام المعالجة الثلاثية بأسوان (1)



محطات بنظام المعالجة الثلاثية بأسوان (2)



محطات بنظام المعالجة الثلاثية بأسوان (3)



محطات بنظام المعالجة الثلاثية بأسوان (4)