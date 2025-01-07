اليوم السابع
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محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 07 يناير 2025 09:12 م
محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد المجيد محافظ سوهاج يشارك الأطفال فرحتهم بعيد الميلاد المجيد
سوهاج - عمرو خلف

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شارك اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى كسوة العيد، وسط أجواء من الفرح والسرور.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد حمادي، رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مقدما التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.







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