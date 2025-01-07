محافظ الجيزة يبحث استعدادات مديرية التربية والتعليم لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية

كتبت - مرام محمد

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على جاهزية المديرية والإدارات التعليمية والوقوف على الإجراءات المتبعة لضمان سريان العملية الأمتحانية بانتظام.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير بيئة مناسبة وسبل الراحة اللازمة لتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسى.



وفى ضوء ذلك، استعرض سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، مجهودات المديرية، إذ أكد على رفع الإدارات درجة الاستعداد بكافة المدارس، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديرى المدارس لاستقصاء أى ملاحظات خلال عقد الاختبارات لتلافيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع حالات الغش باللجان.

وقال مدير المديرية، إنه من المقرر رصد تكرار أى شكاوى يتقدم بها الطلاب لمراجعتها ووضع الحلول المناسبة لها.