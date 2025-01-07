محافظ أسوان يقدم التهنئة للأقباط بالكنائس فى عيد الميلاد المجيد.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التهنئة للأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك، بعيد الميلاد المجيد، رافقه نائبه المهندس عمرو لاشين واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى قيادات الأوقاف والأزهر والقيادات المجتمعية والتنفيذية.

وكان فى استقبال وفد المحافظ، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، الأنبا بيشوى مطران أسوان والقساوسة والكهنة، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه على تقديم التهانى لهم بهذه المناسبة.

وخلال جولته الميدانية بالكنائس، عبر إسماعيل كمال، عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لأنهم نسيج واحد وكتلة واحدة من التماسك والتلاحم الكبير وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما يتجسد داخل المجتمع الأسوانى بمسلميه ومسيحيه.

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان ومرافقوه لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين، حيث كان فى استقبالهم راعى الكنيسة القس وائل جرجس، ثم قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك حيث كان فى استقباله راعى الكنيسة القمص أنطونيوس ذكرى والقساوسة والكهنة.



تهنئة المحافظ للأسر الأقباط



جانب من تقديم التهنئة



قيادات محافظة أسوان



محافظ أسوان مع القيادات الكنسية



محافظ أسوان مع المواطنين



محافظ أسوان يقدم التهنئة للقساوسة فى الكنائس



محافظ أسوان يهنئ الأقباط فى الشوارع