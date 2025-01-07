قيادات تعليم سوهاج يزورون الكنائس والمطرانيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

سوهاج عمرو خلف

قام الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اليوم الثلاثاء ، يرافقه سليمان بخيت وكيل المديرية وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام وعلاء أبو العجب مدير إدارة الأمن وصفاء محمد مدير إدارة المتابعة بديوان المديرية وأيمن أبو سداح مدير عام إدارة سوهاج التعليمية وأحمد السيد دياب وكيل إدارة سوهاج التعليمية وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة بزيارة عدد من الكنائس والمطرانيات لتقديم التهنئة للاخوه المسيحين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

استهل وكيل الوزارة ومرافقيه جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك ثم مطرانية الاقباط الارثوذكس والكنيسة الانجيليه بسوهاج ، حيث كان فى استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك ونيافه الأنباء بخوم مطران الأقباط الأرثوذكس والقس مايكل راعى الكنيسة الإنجيلية وعدد من الآباء والكهنه والمواطنين .

وجه وكيل الوزارة التهنئة لجميع الإخوه الأقباط من أبناء سوهاج بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ، مؤكدا على وحده وترابط الشعب المصري الذي يجمعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهى أم الحضارات ومهد الأديان السماوية ومهبط الرسالات ، مشيراً إلى حرص واهتمام جميع العاملين بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة على مشاركه الاخوه المسيحين أعيادهم تعبيرا عن روح المحبة والتسامح والوحده الوطنيه بين شركاء الوطن ، متمنياً أن يعم الخير والأمان والتقدم على الجميع فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعياً إلى الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها العظيم .

من جانبهم وجه القساوسة وقاده الكنائس والمطرانيات بسوهاج الشكر والتقدير لوكيل الوزاره وقيادات المديرية والعاملين بمختلف المؤسسات التعليمية على حرصهم على الزياره وتقديم التهنئة تأكيدا على قوه الترابط والمحبة بين مختلف طوائف الشعب المصري تأكيدا على قوه النسيج الواحد.

