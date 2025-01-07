قيادات المجتمع الأسوانى يقدمون التهنئة للأقباط والقساوسة فى عيد الميلاد.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح





قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، من كنسية أسوان أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، واستقبال المهنئين من القيادات التنفيذية والمجتمعية لتقديم التهنئة للأقباط فى عيدهم.

واستقبلت مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك، فى أسوان، المهنئين من أشقائهم المسلمين بعيد الميلاد المجيد والتقاط الصور التذكارية مع القيادات الكنسية والقساوسة فى حضور الأنبا بيشوى مطران أسوان.

كما قدم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وقيادات المحافظة التهنئة بعيد الميلاد المجيد معرباً عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط ومؤكداً أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة ، لأنهم نسيج واحد وكتلة واحدة من التماسك والتلاحم الكبير وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما يتجسد داخل المجتمع الأسوانى بمسلميه ومسيحيه.



الأطفال فى عيد الميلاد



توزيع شيكولاته



جانب من تقديم التهنئة



داخل الكنيسة