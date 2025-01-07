اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يناير 2025 05:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بالمحلة.. فيديو

الثلاثاء، 07 يناير 2025 12:05 ص
قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بالمحلة.. فيديو جانب من القداس
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل كاتدرائية الشهيد مارجرجس بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

وشهدت الكنيسة حضور المئات من شعب الكنيسة لحضور القداس، والاحتفال مع ذويهم بحلول عيد الميلاد المجيد.

كان الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا توجه اليوم إلى مطرانية طنطا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه خلال الزيارة الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة.

تقدم القائم بعمل رئيس الجامعة بخالص التهنئة لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ومنسوبي الجامعة وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا على أهمية تعزيز قيم التعاون والوحدة بين جميع أبناء الوطن، معربا عن خالص أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة بالخير على مصرنا الغالية.







مشاركة

عيد الميلاد

عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد 2025

احتفال عيد الميلاد

البابا تواضروس

الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الادارية

قداس عيد الميلاد

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2025

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يهنئ الأخوة الأقباط

موعد اجازه عيد الميلاد المجيد

اجازة عيد الميلاد 2025

تهنئة عيد الميلاد المجيد

ما هو عيد الميلاد عند المسيحيين

تهنئة عيد الميلاد

معايدات عيد الميلاد المجيد

صور عيد الميلاد المجيد 2025

عيد القيامة المجيد

7 يناير عيد الميلاد المجيد

تهنئة بعيد الميلاد المجيد

عيد ٧ يناير

7 يناير

ترانيم عيد الميلاد المجيد

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

احتفالات 7 يناير

صور عيد الميلاد المجيد

الكريسماس

عيد الميلاد ٧ يناير

تاريخ عيد الميلاد المجيد






الرجوع الى أعلى الصفحة