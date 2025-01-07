قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بالمحلة.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل كاتدرائية الشهيد مارجرجس بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

وشهدت الكنيسة حضور المئات من شعب الكنيسة لحضور القداس، والاحتفال مع ذويهم بحلول عيد الميلاد المجيد.

كان الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا توجه اليوم إلى مطرانية طنطا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه خلال الزيارة الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة.

تقدم القائم بعمل رئيس الجامعة بخالص التهنئة لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ومنسوبي الجامعة وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا على أهمية تعزيز قيم التعاون والوحدة بين جميع أبناء الوطن، معربا عن خالص أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة بالخير على مصرنا الغالية.