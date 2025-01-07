عملة زامبيا "كواشا" تهبط لأدنى مستوى وسط مخاطر الجفاف

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انخفضت العملة الوطنية فى زامبيا "كواشا" إلى مستوى قياسى منخفض؛ حيث يؤدى الجفاف الشديد إلى زيادة أسعار الطاقة وتزايد المخاطر باقتصاد الدولة الإفريقية، غير الساحلية الواقعة جنوب القارة.



وتراجعت العملة الزامبية لليوم الـ 11 على التوالى؛ لتتداول عند 28.1200 للدولار الواحد اليوم فى لندن بنسبة 0.4 % هو الأكبر فى ثلاثة أسابيع.



وكان اعتماد زامبيا على سد كاريبا لتوليد الكهرباء عاملا رئيسيا فى انخفاض العملة. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات المياه فى السد بشكل طفيف، إلا أنها لا تزال عند 2.6 % فقط من التخزين القابل للاستخدام؛ مما أجبر شركات التعدين فى ثانى أكبر منتج للنحاس فى إفريقيا على اللجوء إلى واردات الكهرباء المكلفة.



وتواجه الأسر والشركات فى البلاد، انقطاع التيار الكهربائى لمدة يوم؛ مما يجعلها تعتمد على مولدات الكهرباء التى تحرق الوقود المستورد.



ويمكن أن يدعم موسم الأمطار المواتى الانتعاش السريع فى توليد الطاقة الكهرومائية؛ مما يقلل من فاتورة استيراد الكهرباء فى زامبيا.



وقال إرمجارد إيراسموس، كبير الاقتصاديين فى "أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا" إن عملة "كواتشا" شهدت عاما ماضيا متقلبًا، وذلك بفضل تحرك البنك المركزى للدفاع عن العملة وكذلك صفقة صندوق النقد الدولى.



وتتوقع "أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا" أن يكون نمو الناتج المحلى الإجمالى لزامبيا خلال عام 2025 أقل بنسبة 3.4 %، بالنظر إلى افتراض موسم أمطار، "مخيب للآمال".