طرح الأرز بـ24.5 جنيه فى معرض محافظة الجيزة للسلع بالمنيب

كتبت - مرام محمد

طرح معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في المنيب بحي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، كيس الأرز زنة 900 جم بسعر 24.5 جنيه، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وافتتحت محافظة الجيزة، المعرض بعد تطوير السوق وتجهيزه ليكون معرضًا دائمًا، يوفر كل احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضراوات، والفواكه، والمستلزمات المنزلية، بالإضافة إلى السجاد، بأسعار مخفضة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.