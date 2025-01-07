شاهد تفحم 4 سيارات نقل و2 لودر جراء حريق بخط غاز بطريق الخانكة السلام

القليوبية - إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" صورا من موقع نشوب حريق هائل بخط غاز التابع لمنطقة مسطرد الجغرافية للبترول، بطريق الخانكة السلام بمحافظة القليوبية، حيث تفحمت 4 سيارات نقل ثقيل إضافة إلى 2 لودر جراء الحريق بسبب كسر بالخط، ولازالت تتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب خلال عملية تفريغ الخط من الغاز بعد الدفع بالنيتروجين السائل لإفراغ بواقي الغاز بالخط واستمرار أعمال التبريد، لبدء أعمال الإصلاح بموقع الكسر.

وتواصل قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع مسؤولي البترول بالمنطقة الجغرافية بمسطرد، الدفع بكميات من سوائل النيتروجين لإخراج بواقي الغاز؛ جراء حريق شب في أحد خطوط الأنابيب البترول، وذلك لإتمام عمليات التبريد للحريق، بسبب حادث كسر خط نقل البوتاجاز "مسطرد – الهايكستب"، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتواصل المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، اتخاذ إجراءات الطواريء للتعامل مع الموقف وعزل الخط بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثلة في سيارة النيتروجين، للبدء في أعمال إصلاح الخط فور الانتهاء من تبريده نتيجة الاشتعال.

وكانت المنطقة الجغرافية البترولية للقاهرة الكبري في مسطرد، رفعت درجة الاستعداد فور وقوع الحادث، وتم الدفع الفوري بأسطول سيارات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع الموقف الطاريء، وتتواجد فرق عمل المنطقة الجغرافية بموقع الحادث للعمل على احتواء أثاره واستكمال خطوات السيطرة والإصلاح للخط.

وانتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، لموقع نشوب حريق بخط غاز قطر 16 بوصة بطريق الخانكة السلام، لمتابعة أعمال السيطرة علي الحريق، وذلك بعد غلق المحابس الخاصة بالخط، واستمرار أعمال السيطرة علي الحريق وكذلك أعمال التبريد بموقع الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ8 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي، بالإضافة إلى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، لموقع نشوب حريق هائل بخط غاز 16 بوصة بطريق الخانكة السلام، قبل كارتة بلبيس، لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وكان قد شهد طريق الخانكة السلام بمحافظة القليوبية، بالقرب من منطقة كارتة بلبيس، نشوب حريق هائل بخط غاز قطر 16 بوصة، بسبب كسر بالخط أثناء الأعمال، ما تسبب في نشوب الحريق في 4 سيارات نقل ثقيل و2 لودر، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



تفحم 3 سيارات و2 لودر بموقع الحريق



استمرار تفريغ الغاز من الخط



أثار حريق خط الغاز بالخانكة



استمرار تصاعد الدخان