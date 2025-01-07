سعر السمك اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 بدمياط.. البلطى بـ80 جنيها

دمياط - هيثم مراد

تشهد أسواق الأسماك داخل محافظة دمياط استقرارا في الأسعار، بينما سجلت انواع أسماك الفوارغ الأكثر مبيعا فى أسواق المحافظة والتى ساهمت في استقرار اسعار باقي أنواع الأسماك داخل أسواق المحافظة.

ويرصد " اليوم السابع" خلال التقرير التالي اسعار الأسماك داخل أسواق محافظة اليوم 7 يناير 2025 والتي جاءت على النحو التالي:

تراوحت أسعار البوري من 60 الي 150 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار البلطى من 80 إلى 130 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار الشبار الصغير من 20 إلى 80 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار أسماك الديوك من 30 إلى 35 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار أسماك المكرونة 35 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار القاروص من 220 إلى 260 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار السردين من 50 إلى 70 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار اسماك الفوارغ من 60 إلى 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الكابوريا 50 جنيها للكيلو.

تراوحت اسعار الجمبري من 80 إلى 400 جنيه حسب الحجم.

بلغت أسعار الدنيس من 120 إلى 250 جنيها حسب الحجم.

تراوحت أسعار البربوني من 70 إلى 120 جنيها للكيلو.

كما بلغت اسعار أسماك 6 أكتوبر 35 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار أسماك المرجان من 50 إلى 65 جنيها للكيلو.