اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يناير 2025 05:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زعيم المعارضة المنفى بموزمبيق يعلن موعد عودته للبلاد

الثلاثاء، 07 يناير 2025 01:00 ص
زعيم المعارضة المنفى بموزمبيق يعلن موعد عودته للبلاد احتجاجات موزمبيق - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن زعيم المعارضة في موزمبيق فينانسيو موندلين، الذي يقود منذ أكثر من شهرين احتجاجات ضد نتائج الانتخابات المتنازع عليها من خارج البلاد، أنه سيعود هذا الأسبوع قبل تنصيب الرئيس الجديد دانيال تشابو.

وأعلن موندلين - في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه سيعود إلى البلاد يوم الخميس المقبل الموافق 9 يناير الجاري.

وكان موندلين قد غادر موزمبيق حوالي 21 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه يخشى على حياته بعدما طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أكتوبر، والتي أظهرت حصوله على المركز الثاني بعد تشابو مرشح حزب "فريليمو" الحاكم، بحسب موقع "إفريقا 24" الإخباري.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب دانيال تشابو اليمين الدستورية في 15 يناير الجاري.







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زعيم المعارضة بموزمبيق

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