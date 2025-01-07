راهبة برازيلية محبة لكرة القدم.. تعرف على أكبر معمرة فى العالم بعمر 117 عاما

فاطمة شوقى

أصبحت راهبة برازيلية إينا كانابارو لوكاس، المحبة لكرة القدم الآن أكبر معمرة فى العالم، حيث تبلغ من العمر 117 عاما تقريبا، بعد وفاة امرأة معمرة من اليابان مؤخرا، فى 29 ديسمبر الماضي، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأعلنت منظمة "LongeviQuest"، التي تتعقب المعمرين في جميع أنحاء العالم، أن الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس أصبحت أكبر شخص معمر في العالم عن عمر 117 عامًا، بعد وفاة المعمرة اليابانية توميكو إيتوكا في 29 ديسمبر الماضي.

وقال كليبر كانابارو، ابن أخيها البالغ من العمر 84 عاما، إن الأخت إينا كانابارو كانت نحيفة للغاية عندما كانت طفلة، لدرجة أن الكثيرين لم يصدقوا أنها ستنجو من طفولتها.

وفي مقطع فيديو سجلته المنظمة في فبراير الماضي، يمكن رؤية كانابارو وهي تبتسم وهي تطلق النكات، وتتشارك اللوحات المصغرة التي كانت ترسمها من الزهور البرية، وتتلو صلاة السلام عليك يا مريم، وكانت من أكبر مشجعى نادى إنتر المحلي لكرة القدم.

ويقضي ابن أخيها وقتًا معها كل يوم سبت ويرسل لها رسائل صوتية بين الزيارات لإسعادها بعد دخولها المستشفى مرتين مما جعلها ضعيفة وغير قادرة على الكلام.

وُلدت كانابارو في 8 يونيو 1908 لعائلة كبيرة في جنوب البرازيل، لكن ابن أخيها قال إن ولادته تم تسجيلها بعد أسبوعين، وإنه ولد بالفعل في 27 مايو، وكان جده الأكبر جنرالا برازيليا مشهورا حمل السلاح خلال الفترة المضطربة التي أعقبت استقلال البرازيل عن البرتغال في القرن التاسع عشر.

في عيد ميلادها الـ110، تم تكريمها من قبل البابا فرانسيس، وهي ثاني أقدم راهبة موثقة، بعد لوسيل راندون، التي كانت أكبر شخص في العالم حتى وفاتها في عام 2023 عن عمر يناهز 118 عامًا.

ويحتفل نادي إنتر المحلي لكرة القدم، الذي تأسس بعد ولادة كانابارو، بعيد ميلاد أكبر مشجع له كل عام، ويقول ابن أخيها إن غرفته مزينة بالهدايا باللونين الأحمر والأبيض للفريق.