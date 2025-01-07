رئيس جامعة سوهاج يزور عدداً من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج منذ قليل، عددًا من الزيارات إلى الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية لتقديم التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من طلاب من أجل مصر .

وأكد النعماني علي ان مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار و أننا جميعًا نعمل يدًا واحدة من أجل بناء وطننا وتعزيز وحدتنا الوطنية، لنكون قادرين على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية، التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع الأصعدة.

و قدم النعماني خالص تهاني الجامعة ومنسوبيها لجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً ان إدارة الجامعة تحرص علي تكرار تلك الزيارات فى الأعياد والمناسبات المجتمعية المختلفة، وذلك في أجواء ودية تعكس روح المحبة و التلاحم الوطنى بين أبناء شعبها.

وبدأت جولة رئيس الجامعة والمرافقين له، بزيارة الكنيسة الإنجيلية حيث قدم التهنئة للقس مايكل يعقوب راعي الكنيسة الإنجيليّة.

كما توجه إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك، مقدمًا التهنئة للأنبا توما، مختتمًا زيارته بزيارة مطرانية سوهاج، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا باخوم اسقف سوهاج، والمنشاة والمراغة.





جانب من الزيارة