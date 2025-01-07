رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بسوهاج يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد

سوهاج عمرو خلف

ترأس الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، وفدًا ضم الشيخ رمضان شعيب، أمين عام المنظمة بسوهاج، وأعضاء من المنظمة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لمطرانيات الأقباط الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيليين بسوهاج، ومطرانية أخميم.

ونقل حمادي تهنئة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة، موضحًا حرص المنظمة على توثيق التعاون مع الإخوة المسيحيين في مختلف المجالات ومشاركتهم في الأعياد والمناسبات المختلفة.

وأشار حمادي إلى أن المنظمة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ورئاسة الدكتور عباس شومان، تشهد نشاطًا ملموسًا وفعاليات عديدة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأعرب حمادي عن خالص تهاني المنظمة للكنائس بسوهاج، متمنيًا من المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها.