خط المترو الثالث يشغل قطارا كل 4 دقائق ونصف مساء اليوم بسبب مباراة الأهلى

كتب سيد الخلفاوى

يشغل الخط الثالث للمترو مساء اليوم، قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد مبارة الاهلي وسموحة، المقرر اقامتها بـ استاد القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، استعداداتها لمباراة الأهلي وسموحة في استاد القاهرة المقرر إقامتها اليوم الساعة 4 مساءً، حيث سيتم استقبال الجمهور خاصة محطة الاستاد، بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأكدت الشركة أنه سيتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور للوصول في أسرع وقت، أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والأخر هيكون 9 دقائق.

ويواجه فريق كرة القدم بالنادي الأهلي سموحة في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج وآخرها الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري، وكذلك استعادة صدارة الدوري، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.