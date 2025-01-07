خريطة الطرق المغلقة بالعام الجديد فى أكتوبر والهرم والتجمع والتحويلات المرورية

كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

مع بداية عام 2025، تشهد مصر عدة إغلاقات مرورية في بعض المحاور الرئيسية نتيجة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وتطوير شبكات النقل، فيما يلي أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية البديلة:

1. غلق كلي لشارع الهرم لمدة 6 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة:

• الطريق المغلق: شارع الهرم في منطقة المطبعة.

• المدة: 6 أشهر، بدءًا من نوفمبر 2024.

• الطرق البديلة:

• القادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى مناطق المريوطية والطالبية: استخدام شارع فيصل كبديل.

• القادم من مناطق المريوطية والطالبية ومتجه إلى ميدان الجيزة: استخدام شارع ترسا.

• تم توفير تحويلات مرورية محلية لتسهيل الحركة في المناطق المحيطة.

2. غلق كلي لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان لإنشاء محطات مشروع المونوريل:

• الطريق المغلق: محور 26 يوليو بالاتجاه من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان.

• المدة: 7 أشهر، بدءًا من ديسمبر 2024.

• الطرق البديلة:

• القادم من 6 أكتوبر ويرغب في الوصول إلى ميدان لبنان وكوبري 15 مايو: الصعود أعلى محور أحمد عرابي الجديد، ثم السير عبر شارع أحمد عرابي وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبري 15 مايو.

• القادم من 6 أكتوبر ويرغب في الوصول إلى محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية: الدخول يمينًا إلى محور المهندس شريف إسماعيل، ثم استكمال السير وصولًا إلى مطلع الطريق الدائري باتجاه الوجهة المطلوبة.

3. غلق كلى لمحور سميرة موسى لمدة 4 أشهر بسبب أعمال خاصة بنفق خرسانى

‎أغلقت إدارة المرور لمحور سميرة موسى بالوصلة من تقاطعه مع طريق جمال محمد على ( إمتداد طريق طه حسين ) وحتى محور المشير طنطاوى لمدة 4 أشهر بسبب أعمال خاصة بنفق خرسانى وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات .

‎وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بنفق خرسانى بمحور سميرة موسى، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور سميرة موسى بالوصلة من تقاطعه مع طريق جمال محمد على (إمتداد طريق طه حسين) وحتى محور المشير طنطاوى وذلك لمدة 4 أشهر، مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات على النحو التالى:

‎القادم من طريق جمال محمد على تجاه محور المشير طنطاوى يسلك مسطح كوبرى فريال عبد العزيز فيميناً الطريق الداعم للطريق الدائرى فمسطح كوبرى التسعين تجاه محور المشير طنطاوى.

نصائح عامة:

• متابعة التحديثات المرورية: يُنصح بمتابعة النشرات المرورية اليومية ووسائل الإعلام المحلية للحصول على أحدث المعلومات حول الإغلاقات والتحويلات.

• استخدام تطبيقات الملاحة: استخدام تطبيقات مثل خرائط جوجل يمكن أن يساعد في تحديد أفضل المسارات البديلة وتجنب المناطق المزدحمة.

• التخطيط المسبق: يُنصح بالتخطيط المسبق للرحلات واحتساب وقت إضافي للتنقل، خاصة في أوقات الذروة.