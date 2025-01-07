اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يناير 2025 05:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حزب المحافظين الكندي: اعتزام "ترودو" للاستقالة لم يغير شيئا

الثلاثاء، 07 يناير 2025 02:00 ص
حزب المحافظين الكندي: اعتزام "ترودو" للاستقالة لم يغير شيئا كندا - أرشيفية
أ ش أ

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قال زعيم حزب المحافظين الكندي بيير مارسيل بواليفير إنه لم يتغير شئ بإعلان "جاستن ترودو" اعتزامه الاستقالة من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم.

وأضاف بواليفير - في تغريدة دونها عبر حسابه على منصة (إكس) الاثنين - "أن كل عضو برلماني ليبرالي ومنافس على زعامة الحزب قد دعم كل شئ قام به ترودو لمدة 9 سنوات، والآن يريدون خداع الناخبين عن طريق استبدال ترودو بوجه ليبرالي آخر للاستمرار في التحايل على الكنديين لمدة 4 سنوات أخرى تمامًا مثل: جاستن".

وأوضح أن السبيل الوحيد لإصلاح ما أفسده الليبراليون في البلاد يتثمل في إجراء انتخابات لانتخاب المحافظين الذين سيعيدون لكندا أمجادها.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتزامه الاستقالة من منصبه والتنحي من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم بعدما يختار الحزب زعيمه الجديد.







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